العثور على لغم بحري أوكراني تائه في البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قيادة أسطول البحر الأسود، حذرت البحارة من وجود خطر الألغام على المسار البحري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وجاء في بيان للوزارة: "سبب التحذير يعود إلى اكتشاف لغم بحري أوكراني كان يعوم بشكل عشوائي، ويعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن المدنية".

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "الافتقار إلى الاحتراف وعدم المسؤولية لدى سلاح البحرية الأوكرانية" أدى إلى أن عددا غير معروف من الألغام يتجول في مياه البحر الأسود.

في مارس من العام الماضي أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن الجيش الأوكراني قام بتلغيم المنافذ المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. وتم خلال ذلك استخدام حوالي 420 لغما للحواجز، جرفت المياه معظمها لاحقا إلى عرض البحر وخرجت بالتالي عن نطاق السيطرة. وفي وقت لاحق تمت ملاحظة بعض هذه الألغام البحرية بالقرب من سواحل تركيا ورومانيا.

المصدر: نوفوستي