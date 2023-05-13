أسطول البحر الأسود الروسي يزيل الألغام من بحر آزوف

أكمل أسطول البحر الأسود الروسي إزالة الألغام التي نشرتها قوات كييف في بحر آزوف، وأكدت قيادة الأسطول إمكانية استخدام موانئ المناطق الجديدة في البلاد بحرية وبمختلف أنواع الوسائل.

وأعلن قائد التشكيل العملياتي الاستراتيجي للبحرية فيكتور سوكولوف، عن قيام قوات كاسحات الألغام، بتنظيف منطقة المياه في الحوض الداخلي للبلاد من "هدايا" زيلينسكي.

وأضاف القائد في حديثه لصحيفة "كراسنيا زفيزدا": "تم أيضا تعزيز حماية النقاط الأساسية من هجمات الطائرات الأوكرانية السطحية وتحت الماء. وقمنا بتجهيز نقاط للمراقبة البصرية الإلكترونية والراديو الفنية".

وفي الوقت نفسه، لا تزال طواقم سفن الأسطول، تؤدي مهامها في البحر الأسود، بما في ذلك المهام القتالية، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، هاجمت السفن الروسية أكثر من 180 هدفا مهما للقوات الأوكرانية.

وأطلقت السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، صواريخ "كينجال" مستهدفة محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، ودمرت أيضا نقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات الأوكرانية والمستودعات.

المصدر: فيستي.رو