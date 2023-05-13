شاهد.. انفجار ضخم إثر قصف مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في خميلنيتسكي

أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف وانفجارات في مدينة خميلنيتسكي، حيث اشتعلت النيران في مصنع "كاتيون". ووفقا لوسائل الإعلام يدور الحديث عن تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.

ويظهر في اللقطات المنشورة عمود من الدخان والنار يتصاعد من مكان سقوط الصاروخ، وتم تحديد أن الضربة قد أصابت مصنع "كاتيون"، الذي ينتج إلكترونيات صناعية ويحتوي على مستودع للذخيرة.

وبحسب وسائل الإعلام، سمع العديد من أصوات الانفجارات بعد استهداف المستودع، مما يشير إلى تفجير ذخيرة.

وفي وقت سابق يوم 13 مايو، ذكرت إدارة منطقة خميلنيتسكي، أن منشأة بنية تحتية حيوية قد تضررت نتيجة قصف. ولم يتم الإبلاغ عن نوع المنشأة التي تم استهدافها.

المصدر: وكالات