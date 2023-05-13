قال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن نظاما نازيا بالفعل تم إنشاؤه في أوكرانيا، يشجع الضربات ضد المدنيين في دونباس.

وقال ريتر على قناة يوتيوب U.S. Tour of Duty الأمريكية: "أعتقد أن على الأمريكيين أن يفهموا أننا نقاتل إلى جانب الأشرار، من أجل النازيين الذين يرتكبون جرائم مروعة".

وأشار ريتر إلى أن نظام كييف يدعم الهجمات على الأماكن التي توجد بها المحلات التجارية والمدارس، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

كما لفت المحلل الانتباه أيضا إلى حقيقة أن الحديث يدور عن قصف متعمد، لأن القوات الأوكرانية لا تمتلك أسلحة الناتو فحسب، بل تمتلك أيضا بيانات استخباراتية أمريكية.

المصدر: نوفوستي