كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، عن تكثيف المسلحين الأوكرانيين نشاطهم على طول خط المواجهة بأكمله في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال غاغين: "هناك تكثيف في نشاط العدو بشكل جدي على طول خط التماس بأكمله. ينشطون في الجو وفي الخطوط الخلفية، حيث كانت خدمات الدعم تعمل بنشاط كبير".

ووفقا له، فإن الإرهابيين الأوكرانيين يقومون بمحاولا جس نبض الدفاعات الروسية لتحديد نقاط الضعف.

ووفق وسائل إعلام ووكالات، فإن مقاتلين وقادة عدد من الوحدات في مختلف قطاعات الجبهة في عدة اتجاهات في وقت واحد، أعلنوا أيضا عن تفعيل نشاط مقاتلي القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس + وكالات