روسيا تزيد إنتاج الذخيرة بأكثر من 17 مرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها السنوي المنشور بنهاية عام 2023، بأن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بمقدار 17.5 مرة منذ بدء العملية العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ فبراير 2022، زاد إنتاج ذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة".

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بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العملية العسكرية زاد إنتاج الدبابات بنسبة 5.6 مرة، ومركبات المشاة القتالية بنسبة 3.6 مرة، وناقلات الجنود المدرعة بنسبة 3.5 مرة، والطائرات بدون طيار بنسبة 16.5 مرة.

من جانبه قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في 19 ديسمبر 2023 في المجلس الموسع لوزارة الدفاع الروسية، إنه يتم حاليا تزويد القوات الموجودة في منطقة العملية الخاصة بكل ما يلزمها من الذخيرة لكي تتمكن من تنفيذ المهام المكلفة بها.

المصدر: نوفوستي