الدفاعات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بـ5 صواريخ فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم إرهابي كانت قوات كييف بصدد تنفيذه عبر استهداف مقاطعة بيلغورود بإطلاق 5 صواريخ، فتعاملت معها الدفاعات الجوية الروسية وأسقطتها كلها.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن منظومات دفاعاتها الجوية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية من طراز "أولخا" فوق مقاطعة بيلغورود.

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وأضافت: "في الثاني من يناير من هذا العام، في حوالي الساعة 13:00 ظهرا، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية باستخدام صواريخ الراجمات أولخا".

وفي وقت سابق، أفادت الدفاع الروسية أيضا بتدمير 4 صواريخ "أولخا" أطلقتها قوات كييف حوالي الساعة 12.00 بتوقيت موسكو فوق مقاطعة بيلغورود.

هذا وقد تعرضت مدينة بيلغورود يوم السبت الماضي، لهجمة عشوائية على بصواريخ وقنابل عنقودية. وأسفر الحادث عن مقتل 24 شخصا من المدنيين وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الهجوم الإرهابي: "الدم يغلي في عروقنا" بسبب هذه الضربة التي نفذتها قوات كييف على بيلغورود، لكن روسيا لن تستهدف السكان المدنيين في أوكرانيا ردا على ذلك.

وأضاف: "لن تمر أي جريمة، مثل الهجوم على بيلغورود، دون عقاب".

المصدر: RT