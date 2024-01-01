بوتين: أوكرانيا ليست عدونا بل أولئك الذين يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ليست عدوا، مشيرا إلى أن الأعداء هم من يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وقد زار الرئيس فلاديمير بوتين مستشفى فيشنفسكي العسكري وتحدث مع العسكريين الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة.

وفي حديثه مع العسكريين، تطرق إلى الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مدينة بيلغورود. وشدد على أنه كان هجومًا يستهدف السكان المدنيين.

وفيما يلي أهم النقاط التي تحدث عنها الرئيس الروسي:

بوتين: البعض في الغرب يكتب علانية أنهم يريدون تقسيم بلادنا إلى خمسة أجزاء.

بوتين: تمت رعاية نظام كييف لفترة طويلة من أجل تأجيج النزاع وتفتيت روسيا.

بوتين: روسيا تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا، ولكن بشروطها الخاصة.

- بوتين: منذ زمن بعيد، يحاول الغرب محاسبتنا، لكننا سنحاسبه بصورة أسرع.

- الغرب لا يساعد العدو فحسب، بل هو في حد ذاته عدو لروسيا الاتحادية.

- أوكرانيا نفسها ليست عدوا لروسيا، وإنما عدوها هم أولئك في الغرب الذين يريدون هزيمة روسيا الاتحادية.

- لقد ظل الغرب يرعى نظام كييف منذ فترة طويلة من أجل خلق النزاع الحالي وحل مشكلته بأيدي الأوكرانيين.

- يتغير الوضع في ساحة المعركة أثناء العملية العسكرية الخاصة، ويتم تدمير العدو بصورة تدريجية.

- تطلق قوات كييف من 5 إلى 6 آلاف قذيفة عيار 155 ملم يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 14 ألفا فقط شهريا، وهنا يصيبها "الإرهاق بسرعة كبيرة".

- ضاعفت روسيا مخزوناتها من الأسلحة، حيث تم إنتاج وإصلاح أكثر من 1.6 ألف دبابة في العام الواحد.

- تدمير روسيا مستحيل، وإدراك هذه الحقيقة من قبل الغرب آت لامحالة.

- لا تريد روسيا القتال إلى ما لا نهاية، لكنها لن تتخلى عن مواقفها، "هذا لن يحدث".

- "الدم يغلي في عروقنا" بسبب الضربة التي نفذتها قوات كييف على بيلغورود، لكن روسيا لن تستهدف السكان المدنيين في أوكرانيا ردا على ذلك.

- لن تمر أي جريمة، مثل الهجوم على بيلغورود، دون عقاب.

- تم تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا أمس واليوم وستكون كذلك غدا.

- روسيا تضرب أهدافا عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة، وهي ضربات حساسة جدا.

يتبع..