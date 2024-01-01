الدفاع الروسية: أصبنا مطارات أوكرانية تتمركز فيها طائرات حاملة لصواريخ Storm Shadow

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت الأحد بأسلحة عالية الدقة تطلق من الجو، مرافق البنية التحتية للمطارات الأوكرانية التي تمركزت فيها طائرات حاملة لصواريخ Storm Shadow المجنحة.

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وبشأن خسائر الجيش الأوكراني اليومية، أظهر تقرير الدفاع الروسية أنها بلغت نحو 685 جنديا على مختلف محاور القتال.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير:

خسر العدو أكثر من 40 عسكريا على محور كوبيانسك، و200 عسكري على محور كراسني ليمان، فيما قتل أكثر من 260 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك

القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على محور جنوب دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 110 جنود بين قتيل وجريح

خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 40 عسكريا على محور زابوروجيه وقتل أكثر من 35 آخرين على محور خيرسون

إصابة مؤسسة لإنتاج الطائرات بدون طيار قرب مدينة تشوغويف بمقاطعة خاركوف

إصابة 4 مستودعات وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك ومقاطعة نيكولاييف، و94 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 128 منطقة

إسقاط طائرة "سو-27" أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

اعتراض 16 صاروخا من نظام HIMARS و6 صواريخ من نظام "أوراغان" وتدمير 46 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية