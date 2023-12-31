الدفاع الروسية: تحييد 670 جنديا أوكرانيا وتدمير منصتين لإطلاق صواريخ HIMARS

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي شملت نحو 670 جنديا وعددا كبيرا من المعدات العسكرية، بينها اثنتان من منصات إطلاق صواريخ HIMARS.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

صد 4 هجمات على محور كوبيانسك، وشملت خسائر العدو هناك نحو 120 عسكريا، إضافة إلى دبابتي "ليوبارد 2"، وعربتي مشاة قتالية، واثنين من مدافع M777 أمريكية الصنع

تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة خاركوف

على محور كراسني ليمان بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريا

صد 3 هجمات على محور دونيتسك، خسر العدو هناك نحو 300 عسكري وعددا كبيرا من الأنظمة المدفعية

بلغت الخسائر الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 100 عسكري، وعلى محور زابوروجيه نحو 75 جنديا وعلى محور خيرسون حوالي 25 عسكريا

تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ متعددة، بينها اثنتان من طراز HIMARS وواحدة من طراز "أولخا"، في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، إضافة إلى رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا

تدمير معدات طيران في حظائر الطائرات بمطار "دنيبر" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ومطار "شكولني" في منطقة أوديسا

إصابة مستودعات للوقود والذخيرة في مناطق مدينتي زابوريجيه وبيلايا تسيركوف، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 133 منطقة

اعتراض 14 صاروخا من أنظمة HIMARS و"أولخا" وإسقاط 31 طائرة بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية