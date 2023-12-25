الجيش الروسي يحرر ماريينكا.. تقدم استراتيجي برسائل للغرب

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن "السيطرة على مارينكا تمكن القوات الروسية من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك"..

"السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي للقوات إمكانية التقدم إلى الأمام" من الناحية الاستراتيجية والعملياتية يتيح موقع المدينة للقوات الروسية إشرافا ناريا ينعكس على طرق الإمداد والتعزيزات لقوات كييف.. ومن الناحية النفسية ينعكس على معنويات الجنود الأوكران والتي بدورها تنعكس على مجريات نتائج العملية العسكرية..

التقدم في هذه المدينة يفتح التساؤل أمام إصرار الغرب على تسعير نار الحرب وزيادة المساعدات في وقت تشهد فيه الطبقات السياسية انقساماً في هذا الملف وفشل إدارة بايدن في حصد موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا..

Your browser does not support audio tag.