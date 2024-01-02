اعترف غيورغي توكا نائب وزير "الأراضي المحتلة مؤقتًا والنازحين داخليًا" في أوكرانيا، بأن الصناعة الدفاعية الأوكرانية، لا تتقن عملية إنتاج البارود لقذائف المدفعية.

وقال نائب الوزير في مقابلة تلفزيونية: "تبدو عملية إنتاج البارود، بدائية، لكن تبين أنها معقدة للغاية بالنسبة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

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وأشار نائب الوزير الأوكراني، إلى أن مادة البارود تعتبر المكون الأساسي لخراطيش الأسلحة النارية الصغيرة ولقذائف المدفعية.

ووفقا له، أكثر ما يثير القلق هو الوضع مع البارود الخاص بقذائف المدفعية في أوكرانيا.

وشدد توكا على أن عملية الإنتاج الكامل لقذائف المدفعية في المناطق التي تسيطر عليها كييف، باتت مستحيلة في الوقت الراهن. وعلى الأغلب، لا تعني التصريحات حول ظهور مثل هذا الإنتاج، القذائف بل تعني الخراطيش والكبسولات المعدنية والرؤوس القتالية لها.

وفي وقت سابق، قال ضابط كبير في القوات الأوكرانية لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الضربات الروسية "شلت" الصناعة الدفاعية في أوكرانيا وتمنعها من إنتاج أي شيء بشكل مستقل.

المصدر: نوفوستي