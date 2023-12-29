ألمانيا: قرابة نصف دبابات "ليوبارد 2" المورّدة لأوكرانيا لم تعد صالحة للقتال

قال اللواء كريستيان فرويدينغ، الذي يرأس إدارة الشؤون الأوكرانية في وزارة الدفاع الألمانية، إن قرابة نصف دبابات "ليوبارد 2" الــ 18، التي حصلت عليها أوكرانيا لم تعد صالحة للعمل.

قال فرويدينغ خلال مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "قبل عام، جرت نقاشات مطولة حول إمداد كييف بالدبابات القتالية. والآن تشير التقارير إلى أن ما يقرب من نصف دبابات "ليوبارد 2" القتالية الـ 18 التي سلمتها ألمانيا لكييف أصبحت خارج الخدمة، بسبب عدم كفاءة عمليات استبدال قطع الغيار، وأعمال الصيانة عموما.

وأِشار فرويدينغ إلى أن أوكرانيا لا يمكنها إصلاح الدبابات وفقا لنظام التشغيل والصيانة الألماني. وهذا يؤدي لزيادة تآكل الأجزاء، وإطالة فترة التوقف عن العمل.

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وأضاف أن الاستعانة بمركز الخدمة الفنية الليتواني يستغرق الكثير من الوقت لأن الرحلة تستغرق 36 ساعة على الأقل.

ولفت إلى أن ألمانيا تبحث مع ممثلي الصناعة الأوكرانية إمكانية إصلاح المصانع، وتأسيس ورش صيانة في أوكرانيا.

يذكر أن دبابات ليوبارد-2 التي حصلت عليها كييف لم تصلها من ألمانيا فحسب، وإنما تشاركت عدة دول في توفيرها مثل بولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا، وكندا.

وصرح شويغو سابقا أن توريد الأسلحة الغربية لن يغير الوضع الميداني في المعركة. بحسب شويغو فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 37 دبابة ليوبارد خلال هجومها المضاد، وفق بيانات وزارة الدفاع الروسية حتى 19 ديسمبر2023.

المصدر: نوفوستي