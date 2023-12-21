"دي فيلت": الجيش الأوكراني يعاني نقصا حادا في طواقم دبابات "ليوبارد 2 " الألمانية

قالت مجلة "دي فيلت" إن نظام كييف ليس لديه العدد الكافي من الكوادر اللازمة لإرسالها إلى ألمانيا وتدريبها هناك على استخدام دبابات "ليوبارد 2".

وكتب بول رونزايمر في الصحيفة: "يتداول في ألمانيا أن نصف أماكن التدريب على دبابات ليوبارد 2 خاوية، وهذا يعني أنه لا يوجد في الوقت الحالي عدد كاف من أفراد الجيش الأوكراني للتدريب، وإذا استمرت هذه الحرب لفترة أطول، فمن الطبيعي أن تسبب صعوبات وتعقيدات".

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وأضاف أن هذا يدل على مدى "صعوبة الوضع بالنسبة لأوكرانيا" ومشاكل التعبئة والاستدعاء للخدمة العسكرية.

وأوضح أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول استدعاء نصف مليون أوكراني إضافيين للخدمة، سببت صدمة وجدلا كبيرين في الداخل الأوكراني وأثارت تساؤولات حول "من سيتم استدعاؤه وسط الوضع الحالي".

وفي وقت سابق، كشف رئيس الاستخبارات بوزارة دفاع أوكرانيا كيريل بودانوف أن تعداد جيش بلاده مليون ومئة ألف فرد، وأنه مع هذا العدد يجب إجراء التعبئة واستدعاء أكبر عدد ممكن من المجندين.

المصدر: نوفوستي