الأمن الأوكراني يعلن عن تفكيك "كاميرات تكشف للروس مواقع البنية التحتية" في كييف

أعلن جهاز الأمن الأوكراني يوم الثلاثاء أنه قام بتفكيك "كاميرات الويب" التي كانت تبث وتكشف عمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع البنية التحتية في كييف، زاعما أنها تعرضت للاختراق الروسي.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني في بيان: "قام جهاز الأمن، دون تأخير بتفكيك كاميرات الويب التي كانت تبث أعمال نظام الدفاع الجوي ومواقع البنية التحتية الحيوية في كييف خلال الهجوم الجوي يوم 2 يناير".

وذكر أنه "تم تركيب كاميرات في المجمعات السكنية للمراقبة". ويزعم جهاز المخابرات أن "الكاميرات تعرضت للاختراق من قبل أجهزة المخابرات الروسية من أجل التجسس على قوات الدفاع في العاصمة".

وأضاف: "في المجمل، منذ بداية الصراع منع المتخصصون السيبرانيون في جهاز الأمن تشغيل حوالي 10 آلاف كاميرا بداعي التجسس".

هذا وأعلنت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها استهدفت بنجاح مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف وضواحيها والتي كانت تقوم بإنتاج صواريخ ومسيرات وتصليح الأسلحة والمعدات العسكرية.

كما قال عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو إن الانفجارات تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المرافق والمباني السكنية في مناطق كثيرة من المدينة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي