الدفاع الروسية: أصبنا مواقع للمجمع الصناعي العسكري في كييف ومستودعات أسلحة غربية

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بنجاح مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف وضواحيها والتي كانت تقوم بإنتاج صواريخ ومسيرات وتصليح الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الثلاثاء، إن هذه الضربة المكثفة التي نفذت بواسطة أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات بدون طيار، طالت كذلك مواقع لتخزين الصواريخ والذخائر وأسلحة الطيران التي زودت بها الدول الغربية نظام كييف.

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كافة المواقع المستهدفة.

وكشف تقرير الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت نحو 715 جنديا، وفي ما يلي أبرز ما ورد في التقرير:

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بلغت الخسائر الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 140 عسكريا، وعلى محور زابوروجيه أكثر من 50 عسكريا، قيما قتل على محور خيرسون، نحو 20 جنديا أوكرانيا.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية