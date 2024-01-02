زاخاروفا ردا على طلب كوليبا: لن يعزل أحد الدبلوماسيين الروس في العالم

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على مطالبات وزير الخارجية الأوكراني بعزل الدبلوماسيين الروس في العواصم العالمية والمنظمات الدولية.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام: "لن يعزل أحد الدبلوماسيين الروس، لقد سئم العالم من العقوبات غير القانونية والطموحات الضحلة لمجموعة ضيقة من الأنظمة الغربية".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد حدد خمس خطوات يجب على الدول الغربية اتخاذها "من أجل انتصار أوكرانيا"، من بينها "عزل الدبلوماسيين الروس في العواصم والمنظمات الدولية".

وفي وقت سابق، أقر وزير الخارجية الأوكراني بأن الشكوك حول مستقبل أوكرانيا تتزايد في بلدان أخرى، مضيفا أن هذا التوجه له عواقب استراتيجية خطيرة.

وكتب كوليبا مقالا لمجلة فورين أفيرز اعترف فيه أن "الأصوات المتشككة بمستقبل البلاد تتزايد، ومعظمها لا يقول علنا إن أوكرانيا يجب أن تتخلى ببساطة عن القتال، لكن التشاؤم، المستند لحجج يفترض أنها واقعية، يحمل عواقب استراتيجية خطيرة وخاطئة".

وأضاف كوليبا أن البعض يعتقد أن الوضع الحالي في ساحة المعركة لن يتغير، والدعم الدولي لكييف سينخفض ​​بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

المصدر: تاس