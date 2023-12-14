كوليبا في اعتراف جديد: الغرب بات يشعر بالتعب والشك في نصر أوكرانيا يتزايد

أقر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن الشكوك حول مستقبل أوكرانيا تتزايد في بلدان أخرى، مضيفا أن هذا التوجه له عواقب استراتيجية خطيرة.

وكتب كوليبا مقالا لمجلة فورين أفيرز اعترف فيه أن "الأصوات المتشككة بمستقبل البلاد تتزايد، ومعظمها لا يقول علنا إن أوكرانيا يجب أن تتخلى ببساطة عن القتال، لكن التشاؤم، المستند لحجج يفترض أنها واقعية، يحمل عواقب استراتيجية خطيرة وخاطئة".

وأضاف كوليبا أن البعض يعتقد أن الوضع الحالي في ساحة المعركة لن يتغير، والدعم الدولي لكييف سينخفض ​​بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الكثيرين يتحدثون عن التعب من ذلك الصراع والنظرة القاتمة لحال القوات الأوكرانية.

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واعترف الوزير الأوكراني بأن "المتشككين" على حق في أن "الهجوم المضاد" لم يحقق النتائج المتوقعة، الأمر الذي يحول كثيرين إلى اليأس والإحباط.

وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهجوم المضاد كان فاشلا.

وفي بداية ديسمبر، نجم عن الهجمات التي شنتها كييف سقوط أكثر من 125 ألف عسكري بين قتيل وجريح.

المصدر: نوفوستي