حذرت تقارير إعلامية غربية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن الكابوس الذي يخشاه بات قاب قوسين أو أدنى، وذلك من خلال إمكانية اقتراب وقف الحلفاء الغربيين دعمهم لكييف.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن مخاوف الرئيس الرئيس الأوكراني بشأن وقف الدعم من قبل الحلفاء الغربيين قد تتحقق.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "أكثر ما يقلق كييف هو أن الدعم المقدم لأوكرانيا، الذي كان في السابق مسألة إجماع واسع النطاق من قبل الدول الراعية، أصبح ورقة مساومة سياسية على جانبي المحيط الأطلسي".

وأشار التقرير إلى أنه فيما تحتاج هذه الجمهورية السوفيتية السابقة بشدة إلى دعم مالي وعسكري طويل الأمد، أصبحت محل شك عزيمة أهم مانحيها.

كما أوضحت الصحيفة أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض المحاولة الأخيرة للبيت الأبيض لتمرير قانون الدعم المالي لأوكرانيا بمبلغ 60 مليار دولار، كما أن مسألة تخصيص المفوضية الأوروبية 50 مليار يورو لدعم ميزانية كييف على مدى السنوات الأربع المقبلة معلقة هي أيضا وعلى المحك.

وقد باتت وسائل الإعلام الأجنبية تتحدث في الفترة الأخيرة بشكل متزايد عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باتا يشعران بالتعب من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في التدني والضعف.

ووفقا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على كييف التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

وقال أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إن كييف تشعر بالقلق من أن الغرب بدأ يشير إلى الحاجة إلى الحوار مع موسكو.

وفي الوقت نفسه، زعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه لا يشعر بأي ضغط من الحلفاء بشأن مسألة بدء المفاوضات مع روسيا.

من جانبه أكد الكرملين في أكثر من مناسبة أنه كلما أسرع نظام كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، انفتحت الآفاق لحلحلة الوضع بشكل أسرع.

المصدر: نوفوستي