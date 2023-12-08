كيربي يعلن عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات بشأن مساعدة أوكرانيا

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إنه لم يتم إحراز أي تقدم بخصوص المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتكتل الجمهوريين في الكونغرس للاتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا لم تحرز أي تقدم.

وفي معرض جوابه عن سؤال عن المفاوضات بهذا الخصوص بين البيت الأبيض والكونغرس للاتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا قال كيربي "ليس ثمة تقدم لأتحدث عنه".

وأوضح كيربي أنه لا يوجد حتى الآن أي أخبار حول هذه المسألة.

وحذر البيت الأبيض هذا الأسبوع المشرعين من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا ستنفد قبل نهاية هذا العام.

وسبق أن منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى.

كما أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع المقابل، حيث يطالب الجمهوريون بتغييرات في أساليب التعامل مع أمن الحدود، بينما حذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، وستستنفد بعدها إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.

المصدر: نوفوستي