وزير الخارجية البريطاني يعبر عن خشيته من "عدم توقف بوتين عند أوكرانيا"

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا إذا لم يتم وقفه هناك.

قال كاميرون في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، إن "رسالتي تتمثل في أن تهديد الأمن الأوروبي هو أيضا تهديد للأمن الأمريكي. نحن نعرف بوتين، إذا لم نوقفه الآن، فسوف يعود للحصول على المزيد".

وفي وقت سابق من الخميس، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، تعليقا على تصريح مماثل للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة أصبحت منفصلة عن الواقع، وذلك بعد أن باتت تناقش احتمال وقوع صدام عسكري مباشر مع روسيا.

ودعا السلطات الأمريكية إلى العودة إلى رشدها والتوقف عن إحداث الخراب في جميع أنحاء العالم في محاولة لحفاظ على واشنطن على الهيمنة.

هذا وقد أكدت موسكو باستمرار أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

كما صرحت موسكو أنها تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن عسكرة أوروبا.

وقال الرئيس الروسي في وقت سابق إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا رغب الطرف الآخر في ذلك، فإن موسكو مستعدة.

المصدر: نوفوستي