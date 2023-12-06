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بايدن يزعم وجود نيّة روسية للتحرك باتجاه دول الناتو بعد انتصارها في أوكرانيا

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بايدن يزعم وجود نيّة روسية للتحرك باتجاه دول الناتو بعد انتصارها في أوكرانيا
Globallookpress
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ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق من أن روسيا ستقوم بمهاجمة دول في حلف الناتو وذلك بعد إعلان موسكو الانتصار في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال خطاب خاص دعا فيه الكونغرس إلى دعم تخصيص مساعدات إضافية لقوات إضافية: "في حال أخذ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أوكرانيا، فلن يتوقف <...> فهو سيستمر في التحرك ومهاجمة حلف الناتو".

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وكان بايدن قد طلب في وقت سابق مبلغ 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما حاسما حول هذا الأمر في إطار الكونغرس.

من جهته، صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - أعاق هذه المبادرة.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارة إلى كييف، عن حزمة المساعدات التالية بقيمة 100 مليون دولار، إلا أن هذه الحزمة تعتبر جزءا من أموال تمت الموافقة عليها في وقت سابق.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، حاول الحزبان الديمقراطي والجمهوري تنسيق المواقف بشأن طلب بايدن دعما إضافيا لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولكن هذه المفاوضات باءت بالفشل لأن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على مطالب الجمهوريين حول قوانين هجرة أكثر صرامة.

المصدر: نوفوستي

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