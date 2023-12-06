البيت الأبيض يرجح خسارة كييف للنزاع في حال توقف المساعدات الأمريكية

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن تقدر احتمال خسارة كييف للنزاع مع روسيا بصورة عالية، وذلك في حال انقطاع أي مساعدات إضافية من الجانب الأمريكي.

وقال كيربي للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات إضافية لكييف: "هناك مخاطرة كبيرة في أن تخسر أوكرانيا".

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يشار إلى أنه في وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن مبلغ 106 مليارات دولار من أجل تقديمها كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، إلا أنه لم يتلق دعما صريحا في إطار الكونغرس.

كما صوّت مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، في حين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.

ويتطلب مرور الطلب موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيع الرئيس لاحقا.

وفي الوقت نفسه، أقرّت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقا لمساعدة كييف بدأت بالنفاد، ولهذا السبب طرود الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا آخذة في التناقص.

كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارة قام بها إلى كييف، عن أن حزمة المساعدات التالية ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ولكن هذه الحزمة ستكون جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقا.

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وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، حاول الحزبان الديمقراطي والجمهوري تنسيق المواقف بشأن طلب بايدن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولكن هذه المفاوضات باءت بالفشل لأن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على مطالب الجمهوريين حول قوانين هجرة أكثر صرامة.

وفي حال فشل الكونغرس في الاتفاق على المساعدة لأوكرانيا في الوقت الحالي، سوف يتعين أن يتم ذلك بعد عطلة عيد الميلاد، والتي ستبدأ في 14 ديسمبر لأعضاء الكونغرس و15 ديسمبر لأعضاء مجلس الشيوخ.

بينما من المقرر أن يستأنف مجلس النواب أعماله في 9 يناير المقبل، ومجلس الشيوخ في 8 يناير.

المصدر: نوفوستي