وزير دفاع أوكرانيا يوضح سبب إحجام زيلينسكي عن إلقاء كلمة أمام جلسة الكونغرس المغلقة

برر وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف إلغاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، بأن القضية تتعلق بالنزاع العسكري وأن الوضع قد تغير في هذا الشأن.

وقال الوزيرعميروف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "هذا نزاع عسكري، والوضع يتغير. لكنني أعتقد أن الرئيس زيلينسكي ممتن وسيقوم باغتنام هذه الدعوة في المرات القادمة".

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يشار إلى أنه يوم أمس، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن الرئيس زيلينسكي ألغى خطابه المقرر عبر تقنية الفيديو لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "في اللحظة الأخيرة".

وقال شومر للصحفيين: "بالمناسبة، لن يتمكّن زيلينسكي من حضور مؤتمرنا الصحفي (إحاطة صحفية مغلقة)، لقد حدث شيء ما في اللحظة الأخيرة"، وكان من المتوقع أن يتم ذلك قبل التصويت على تخصيص أموال جديدة كمساعدات لكييف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وقتها أن واشنطن سوف تستنفد الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ومن دون قرارات من الكونغرس، يبدو تقديم المساعدة أمرا مستحيلا.

المصدر: نوفوستي