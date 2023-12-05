تشاك شومر: زيلينسكي يلغي خطابه المقرر أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ألغى خطابه المقرر عبر تقنية الفيديو لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال شومر للصحفيين: "بالمناسبة، لن يتمكن زيلينسكي من حضور مؤتمرنا الصحفي، لقد حدث شيء ما في اللحظة الأخيرة".

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وكان من المفترض أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام أعضاء مجلس الشيوخ كجزء من جلسة مغلقة. وكان من المتوقع أن يتم ذلك قبل التصويت على تخصيص أموال جديدة لكييف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية منذ قليل أن واشنطن سوف تستنفد الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ومن دون قرارات من الكونغرس، يبدو تقديم المساعدة أمرا مستحيلا.

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مشرعين، أن كييف لن تتلقى مساعدة من واشنطن حتى منتصف ديسمبر الجاري وربما حتى عام 2024.

وأوضحت الوكالة أن الدعم الواسع النطاق لنظام كييف بدأ يتصدع بالفعل، مع وصول الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية إلى طريق مسدود.

المصدر: نوفوستي