رئيس الوزراء الأوكراني: أنفقنا هذا العام 93 مليار دولار على الأمن والدفاع

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا أنفقت نحو 93 مليار دولار على الدفاع و"النفقات الحرجة" هذا العام.

وقال شميغال في مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق "تيلغرام": "لقد أنفقنا هذا العام 3.4 تريليون هريفنيا ( 93 مليار دولار)، في المقام الأول على الأمن والدفاع، وكذلك على بنود الميزانية الهامة... قمنا بتغطية عجز الميزانية بأكثر من تريليون هريفنيا (27.3 مليار دولار) بدعم من الشركاء".

ووفقا لرئيس الوزراء، تلقت أوكرانيا على مدى 11 شهرا من هذا العام 37.4 مليار دولار من التمويل الخارجي، منها 14 مليار دولار من خلال أموال البنك الدولي.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة المالية الأوكرانية أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، تجاوز الإنفاق على الاحتياجات العسكرية 34 مليار دولار، وهو ما يصل إلى ما يقرب من 60 بالمئة من نفقات ميزانية الدولة.

وصرح شميغال، أن بلاده خصصت 100% من الضرائب المحصلة من المواطنين والشركات لتلبية الاحتياجات العسكرية، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية من الحلفاء والتبرعات.

وصرحت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاسا، في وقت سابق، بأن أوكرانيا زادت الإنفاق العسكري منذ بداية العام. وأشارت إلى أنه سيتم إنفاق كل أموال ميزانية البلاد لعام 2023 على الدفاع.

المصدر: نوفوستي