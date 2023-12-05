بريطانيا تؤكد أن مستوى دعمها لكييف لن ينخفض

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بأن بلاده ملتزمة بمواصلة دعم كييف، مشيرا إلى أن حجم المساعدات لن يقل عما كان عليه في عامي 2022 و2023.

وقال كاميرون في مجلس البرلمان البريطاني: "ليس لدي أرقام حول المبلغ الذي سيتم تخصيصه (لدعم أوكرانيا) لعام 2024... كل ما يمكنني قوله هو أننا ملتزمون تماما بمواصلة دعم أوكرانيا بنفس المستوى أو حتى بمستوى أعلى مما كان عليه".

يذكر أن هذا أول خطاب لكاميرون في البرلمان بصفته الرئيس الجديد لوزارة الخارجية البريطانية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، فيما قالت الخارجية الروسية إن دول الحلف "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالأسلحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي، بينما أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي