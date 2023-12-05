نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا مطولا، أشارت من خلاله إلى أن خلاف السياسيين الأوكرانيين مع تصرفات الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يزداد بشكل كبير.

وكتبت الصحيفة نقلا عن أحد المقربين من زيلينسكي أن"التوافق السياسي على زيلينسكي وأفعاله بدأ يضعف مع استمرار الحرب".

ووفقا له، فقد بدأت السياسة الداخلية بلعب دور هام في كييف.

وبحسب الصحيفة، فإن الخلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني مستمر منذ أكثر من عام، لكن الخلاف أصبح محور اهتمام وسائل الإعلام قبل شهر واحد فقط.

وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، إن زيلينسكي يسعى للتخلص من معارضيه.

وأفاد أوليغ سوسكين عبر قناته على يوتيوب: "استنادا لتصريحات زيلينسكي ومقابلاته وأفعاله، يمكننا أن نستنتج أنه يسعى للقضاء على خصومه السياسيين ومعارضيه، وتدميرهم، يجب أن يبقى فقط أتباع زيلينسكي وأنصاره. وينبغي محو الآخرين وبلا رحمة".

وفقا للخبير، الصراع بين زيلينسكي وزالوجني ما زال متصاعدا. فقد أصدر مكتب الرئيس تعليمات لرؤساء الإدارات العسكرية والسياسية بعدم الاتصال بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وخلص سوسكين إلى أن "زيلينسكي وفريقه يهدفون إلى تأسيس دكتاتورية".

في الآونة الأخيرة، تناولت وسائل إعلام أوكرانية بشكل متزايد المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني. وفي هذا السياق تسببت المقابلة التي أجراها القائد الأعلى مع مجلة الإيكونوميست بضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس الدولة الذي سارع إلى تفنيده.

المصدر: "فايننشال تايمز"