أعلن زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن المقابلة الأخيرة لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ تظهر قرار الحلف بإلقاء اللوم في الفشل على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

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وكتب فيليبو في صفحته على منصة "X": "أوقات سيئة لزيلينسكي! إن المقابلة التي أجراها الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مع قناة "ARD" التلفزيونية الألمانية كانت مذهلة حقا: لقد حان الوقت لإلقاء اللوم في الفشل على دمية (دول الناتو) زيلينسكي".

Sale temps pour Zelensky ! En effet, interview hallucinante du patron de l’OTAN Jens Stoltenberg à la télévision allemande ARD : le moment de se défausser de l’échec sur leur pantin #Zelensky est venu !



Stoltenberg déclare en effet que « l’OTAN devait se préparer à de bien… pic.twitter.com/gRH36QF3aP — Florian Philippot (@f_philippot) December 3, 2023

وأضاف: "تعمل الدولة ما تفعله دائما: تخلق دمية ثم تتخلى عنها وتدمرها"، داعيا بلاده للتوقف عن إرسال الأموال والأسلحة لكييف.

وصرح ستولتنبرغ، سابقا، في مقابلة مع قناة "ARD" أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الناتو أن تكون مستعدة لأخباء سيئة من أوكرانيا. وتجنب الإجابة عن السؤال كيفية تصرف القيادة في كييف في الوضع الحالي، متابعا: "سأترك هذه القرارات العملياتية الصعبة للأوكرانيين وقادتهم العسكريين".

المصدر: تاس