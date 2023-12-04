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زعيم حزب فرنسي: الناتو ينوي إلقاء اللوم في الفشل على زيلينسكي

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زعيم حزب فرنسي: الناتو ينوي إلقاء اللوم في الفشل على زيلينسكي
Gettyimages.ru
زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو
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أعلن زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن المقابلة الأخيرة لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ تظهر قرار الحلف بإلقاء اللوم في الفشل على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

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وكتب فيليبو في صفحته على منصة "X": "أوقات سيئة لزيلينسكي! إن المقابلة التي أجراها الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مع قناة "ARD" التلفزيونية الألمانية كانت مذهلة حقا: لقد حان الوقت لإلقاء اللوم في الفشل على دمية (دول الناتو) زيلينسكي".

وأضاف: "تعمل الدولة ما تفعله دائما: تخلق دمية ثم تتخلى عنها وتدمرها"، داعيا بلاده للتوقف عن إرسال الأموال والأسلحة لكييف.

وصرح ستولتنبرغ، سابقا، في مقابلة مع قناة "ARD" أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الناتو أن تكون مستعدة لأخباء سيئة من أوكرانيا. وتجنب الإجابة عن السؤال كيفية تصرف القيادة في كييف في الوضع الحالي، متابعا: "سأترك هذه القرارات العملياتية الصعبة للأوكرانيين وقادتهم العسكريين".

المصدر: تاس

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