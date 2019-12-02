ستولتنبرغ يرفض تصريحات ماكرون حول "الناتو" ويدعو لتحسين العلاقات مع روسيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، إلى التحلي بمزيد من التكاتف داخل الحلف، كما طالب بتحسين العلاقات مع روسيا.

ودعا ستولتنبرغ إلى تحسين العلاقات مع روسيا، مؤكدا على أنه لا بد من الحوار مع موسكو.

وأضاف أنه "وحتى دون تحسين العلاقات، يتعين علينا إدارة علاقة صعبة معهم، إننا نؤيد مباحثات الحد من التسلح مع روسيا".

إقرأ المزيد

هذا، ورفض ستولتنبرغ في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه أر دي" (ARD) قبل القمة المنتظرة للحلف في لندن، بشكل حازم، تشكيك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وانتقاده لوضع الحلف.

وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بأن جميع رؤساء دول وحكومات الحلف، بمن فيهم ماكرون، سوف "يؤكدون خلال القمة في لندن على التزامهم القوي لدفاعنا معا، الفرد من أجل الجميع، والجميع من أجل الفرد"، موضحا أن "هذا ما ينص عليه البند رقم 5 للحلف، والذي يعني أنه في حال الهجوم على أحد أعضاء حلف الأطلسي، سيكون هناك رد فعل موحد من جميع الشركاء الآخرين".

وأضاف أنه يتوقع قبل القمة المنتظرة في لندن "أن يقف الجميع معا بثبات"، على الرغم من جميع الاختلافات في قضايا متنوعة، حيث صرح بأنه "على الرغم من أن هناك 29 دولة مختلفة تضم أحزابا متنوعة في الحكومات على جانبي المحيط الأطلسي، فإننا متفقون جميعا في الرسالة الأساسية: نحن متكاتفون".

وأشار إلى أنه كان هناك دائما اختلافات بين الحلفاء في تاريخ الحلف، سواء أزمة السويس في عام 1956 أو الخروج الجزئي لفرنسا عام 1966 من الحلف، واستدرك قائلا: "ولكننا كنا دائما قادرين على التغلب على ذلك".

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي في بريطانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيسه.

وتخيم على القمة حالة من الاستياء بسبب تصريحات ماكرون الأخيرة عن الحلف ووصفه له بأنه "ميت دماغيا"، وكذلك لانتقاده الإجراءات غير المتفق عليها التي تتخذها الولايات المتحدة وتركيا في الحرب السورية.

This week the UK will host @NATO Leaders’ Meeting, welcoming the Alliance back to its first home. #NATOLondon | #WeAreNATOpic.twitter.com/7RNuumVzi9 — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 2 décembre 2019

المصدر: د ب أ