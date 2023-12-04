سخر مستخدمو منصة "X" من تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي تحدث فيه عن تعزيز قدرات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في الأسبوع الجاري.

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وكتب مستخدم أطلق عليه لقب "Algol": "لا يوجد هناك شيء قد يثير قلقا. وكالعادة، نحن نتقدم".

وأضاف "Freedom of speech": "الآن أدرك لماذا تريد زوجته أن يستسلم. إنها تحاول إنقاذ زوجها من انهيار عصبي".

We are already preparing for the coming week, which will undoubtedly strengthen our country, especially our military-industrial complex's capabilities.



We are working with our partners on new military aid packages and preparing to further strengthen our air defense, which… pic.twitter.com/xL0NHPFLng — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2023

وعبر "Mike McMullen" عن اعتقاده أنه "ربما أفضل طريقة لإنهاء هذا الصراع هي انقلاب آخر. لقد أدخل انقلاب واحد أوكرانيا في هذه الفوضى، وربما سيتمكن انقلاب آخر في إخراجها منها".

وتساءل "Shannon Y": "هل مشهد زيلينسكي دائما كأنه تحت تأثير المخدرات؟"

وخلص "Diplomatic Tides" بالقول: "النهاية قريبة".

ووعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأسبوع الماضي، مرة أخرى "بتعزيز أوكرانيا" بسرعة، معلنا أنه سيتم في الأسبوع المقبل زيادة قدرات المجمع الصناعي العسكري في البلاد، دون أن يحدد بالضبط كيف سيتم ذلك.

وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي تعبت من النزاع الأوكراني، وضغف نظام فلاديمير زيلينسكي. وذكرت صحيفة "The New York Times" أن كييف تعاني من نقص الانتباه من جانب وسائل الإعلام والذخيرة على حد سواء.

المصدر: نوفوستي