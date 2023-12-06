بيسكوف: انخفاض المساعدة الغربية لكييف واستعداد كييف للمفاوضات مع موسكو مسألتان غير مرتبطتان

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مسألتي انخفاض المساعدات الغربية لأوكرانيا واستعداد كييف للمفاوضات ليستا مرتبطتين، مؤكدا أن استمرار العملية العسكرية الروسية.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان هناك اقتراح من كييف لإجراء مفاوضات مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض المساعدات الغربية لأوكرانيا، أجاب بيسكوف: "مسألتان غير مرتطبتان".

وأضاف: "أكرر مرة أخرى أن أهم شيء بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. بالطبع، من الأفضل تحقيق هذه الأهداف بطرق سياسية ودبلوماسية. وعندما يرفض الغرب والأوكرانيون هذه الطرق ففي هذه الحالة لا تزال العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

ولم يوافق الكونغرس الأمريكي حتى الآن على طلب الإدارة الأمريكية حول تخصيص 61 مليار دولار لأوكرانيا. ومن الممكن ألا يقبل قبل نهاية العام الجاري، أي قبل استنفاد الأموال التي تم تخصيصها سابقا. من جهته اعترف البيت الأبيض بأن نقص الدعم الأمريكي سيجعل الحلفاء يشككون في ضرورة مواصلة دعمها لكييف.



المصدر: نوفوستي