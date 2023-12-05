قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم، إن روسيا تبقى مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا وتفضل موسكو الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف ممثل الكرملين: "قال الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة، إن الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا (بشأن الأزمة الأوكرانية). وبالطبع، نفضل القيام بذلك في المقام الأول من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ولهذا السبب نظل مستعدين للمفاوضات".

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وأشار بيسكوف إلى أن عملية المفاوضات توقفت في فترة سابقة بمبادرة من الأوكرانيين.

وقال: "لقد اعترفوا بأنفسهم بأن ذلك تم بطلب من بريطانيا، بطلب من البريطانيين. لذلك فإن الوضع واضح تماما".

في وقت سابق، أكد النائب ديفيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي في برلمان أوكرانيا، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع العام الماضي 2022 لو أن كييف وافقت على مبدأ حياد الدولة الأوكرانية.

ونوه أراخاميا في مقابلة تلفزيونية بأن موسكو كانت بصدد الموافقة على وقف القتال في حال رفض كييف الانضمام إلى حلف الناتو والحفاظ على الحياد من قبل الدولة الأوكرانية.

وأضاف البرلماني الأوكراني: "لكن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون دعا إلى استمرار الأعمال القتالية وأقنع السلطات الأوكرانية بعدم التوقيع على أي اتفاقيات مع روسيا".

المصدر: نوفوستي