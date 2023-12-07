أنطونوف: واشنطن انفصلت عن الواقع بحديثها عن صدام مباشر بين القوات الأمريكية والروسية

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن واشنطن انفصلت عن الواقع بحديثها عن احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية والأمريكية.

وأضاف: "من غير المقبول صدور مثل هذا الخطاب عن قوة نووية.. مثل هذه القصص المرعبة ملفقة لتبرير الإنفاق الباهظ أمام دافعي الضرائب والقوى السياسية لـ"ردع روسيا".

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ووصف أنطونوف تصريحات بايدن بأنها "محاولة لصب الزيت على نار الحرب بالوكالة الأوكرانية، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع، حيث ناقشت بسهولة احتمال حدوث اشتباك مباشر بين قوات البلدين، مشددا على أن "هذا النوع من الخطاب الاستفزازي من غير المقبول صدوره عن قوة نووية مسؤولة".

ولفت أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة وصناعتها الدفاعية الجشعة هما المستفيدان المباشران من إراقة الدماء في أوكرانيا.

تصريحات السفير جاءت في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إن روسيا ستهاجم حليفا في حلف شمال الأطلسي بعد انتصارها في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي