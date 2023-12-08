الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر نحو 5 آلاف جندي و5 مقاتلات و224 مسيرة في أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 4940 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 5 مقاتلات ومروحية، و422 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، شنت قواتنا 30 ضربة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، واستهدفت ترسانات ومخازن ذخائر المدفعية والوقود ومواقع الجيش الأوكراني ومرتزقته ومجموعاته النازية.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 19 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو أكثر من 480 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 10 هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 1445 عسكريا ومدافع غربية.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 18 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 1560 عسكريا وأسلحة غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 845 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد وأسلحة.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا 5 هجمات وتم القضاء على 260 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة وعتاد غربي.

على محور خيرسون أحبطت قواتنا محاولات المجموعات التخريبية العبور إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وبلغت خسائر العدو 350 فردا وتم تدمير مدافع وأسلحة له.

أسقطت الدفاعات الروسية 5 مقاتلات أوكرانية: ثلاث منها "ميغ 29" واثنتان "Su-25"، ومروحية "مي 8".

اعترضت الدفاعات الروسية 11 صاروخ HIMARS وصاروخي HARM أمريكية وصاروخي S-200، وقنبلة موجهة JDAM.

إسقاط 224 مسيرة.

في غضون أسبوع تم أسر 12 عسكريا أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية