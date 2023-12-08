الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر نحو 5 آلاف جندي و5 مقاتلات و224 مسيرة في أسبوع
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 4940 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 5 مقاتلات ومروحية، و422 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال أسبوع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، شنت قواتنا 30 ضربة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، واستهدفت ترسانات ومخازن ذخائر المدفعية والوقود ومواقع الجيش الأوكراني ومرتزقته ومجموعاته النازية.
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 19 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو أكثر من 480 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 10 هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 1445 عسكريا ومدافع غربية.
- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 18 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 1560 عسكريا وأسلحة غربية.
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 845 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد وأسلحة.
- على محور زابوروجيه صدت قواتنا 5 هجمات وتم القضاء على 260 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة وعتاد غربي.
- على محور خيرسون أحبطت قواتنا محاولات المجموعات التخريبية العبور إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وبلغت خسائر العدو 350 فردا وتم تدمير مدافع وأسلحة له.
أسقطت الدفاعات الروسية 5 مقاتلات أوكرانية: ثلاث منها "ميغ 29" واثنتان "Su-25"، ومروحية "مي 8".
اعترضت الدفاعات الروسية 11 صاروخ HIMARS وصاروخي HARM أمريكية وصاروخي S-200، وقنبلة موجهة JDAM.
إسقاط 224 مسيرة.
في غضون أسبوع تم أسر 12 عسكريا أوكرانيا.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية