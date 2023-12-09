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"إندبندنت": زيلينسكي سيضطر للتخلي عن الأرض مقابل السلام

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Gettyimages.ru
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكدت صحيفة "إندبندنت" أنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التخلي عن الأرض مقابل السلام تفاديا لخسائر أفدح، رغم أن ذلك سيعني هزيمة أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا.

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وقالت الصحيفة: "الأرض مقابل السلام مبدأ قديم وغير شعبي، لكنه قد يكون السبيل الوحيد لإنهاء النزاع وإنقاذ أوكرانيا من خسائر أشد كارثية".

وأشارت إلى أن مثل هذا القرار سيعني هزيمة أوكرانيا وأوروبا والولايات.

وقالت إن هذه الهزيمة سيكون وقعها أقل على واشنطن قياسا بأوكرانيا وأوروبا، حيث يمكن للرئيس الأمريكي المقبل أن يقلب سياسة واشنطن الخارجية 180 درجة، بالرغم من أن السؤال حول الخاسر الأكبر من ضياع أوكرانيا سيسمع دائما في الخلفية.

المصدر: نوفوستي

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