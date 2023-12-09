إعلام: واشنطن غير راغبة بمساعدة أوكرانيا بسبب خسائرها الفادحة وفشل هجومها المضاد

قالت وسائل إعلام غربية إن الولايات المتحدة غير راغبة بمساعدة أوكرانيا بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالعتاد العسكري الغربي ونتيجة فشل الجيش الأوكراني بهجومه المضاد.

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وكتبت مجلة "ميلاتري واتش": "حجم الخسائر التي واجهتها أوكرانيا والفشل المعترف به على نطاق واسع لعملياتها الهجومية لعب دورا مهما في تعزيز المعارضة في الولايات المتحدة لتوفير المزيد من الأسلحة أو التمويل للمجهود الحربي لصالح كييف".

ولفتت المجلة إلى أن قطع المساعدات قد يقوض ليس فقط قدرة كييف على دعم العمليات العسكرية، وقدرة الدولة الأوكرانية على أداء حتى أبسط المهام.

فضلا عن أن المخاوف في الولايات المتحدة من أن سمعة أفضل دبابة أمريكية من طراز M1 Abrams يمكن أن تتأثر بشكل لافت بعد تدمير الجيش الروسي أفضل دبابات غربية تسلمتها كييف، ما دفع الولايات المتحدة إلى الضغط على أوكرانيا لمنع إرسال الدبابات والمدرعات الغربية إلى الخطوط الأمامية.

المصدر: militarywatchmagazine