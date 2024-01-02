لحظة تدمير فصيلة من دبابات ليوبارد-2 تابعة للقوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير فصيلة من دبابات "ليوبارد-2" تابعة للقوات الأوكرانية كانت تعد هجوما على المواقع الروسية باتجاه سفاتوفو.

وحسب الدفاع الروسية فإن قوات الاستطلاع اكتشفت وجود مجموعة من القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الروسية بمشاركة فصيلة من دبابات ليوبارد -2. وتصدى العسكريون الروس للقوة الأوكرانية المهاجمة باستخدام ذخيرة عالية الدقة، ودمروا فصيلة الدبابات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية