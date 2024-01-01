النرويج تسمح بالبيع المباشر للأسلحة والمنتجات الدفاعية لأوكرانيا

سمحت الحكومة النرويجية للشركات المحلية ببيع الأسلحة والمنتجات الدفاعية مباشرة إلى أوكرانيا، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء في البلاد.

وجاء في البيان: "قررت الحكومة النرويجية السماح بالبيع المباشر للأسلحة والمنتجات الدفاعية النرويجية لأوكرانيا".

وأشار البيان إلى أنه يمكن للشركات المحلية الآن التقدم بطلب إلى وزارة الخارجية للحصول على الترخيص اللازم.

في الوقت نفسه، ستواصل النرويج الالتزام بقرار البرلمان لعام 1959، والذي بموجبه لن تسمح البلاد ببيع الأسلحة والذخيرة إلى المناطق التي توجد فيها حرب أو تهديد بها.

وتابع البيان: "حقيقة أن الحكومة تسمح الآن بالمبيعات المباشرة لأوكرانيا لا تعني أننا سنسمح ببيع الأسلحة مباشرة إلى الدول في حالة حرب بشكل عام".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على بعض المحاور، مكبدا العدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: نوفوستي