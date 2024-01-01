زيلينسكي: كندا تزود أوكرانيا بمنظومات NASAMS إضافية

أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وشكره على تزويد كييف بقذائف إضافية ومنظومات الدفاع الجوي NASAMS.

وقال زيلينسكي: "أنا ممتن لجاستين على استعداده المساعدة في تعزيز حماية السماء الأوكرانية، وبشكل خاص على تزويدنا بمنظومات وصواريخ NASAMS إضافية".

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وأشار إلى أنه اتفق مع ترودو على تكثيف المفاوضات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

ومن جهتها أعلنت الحكومة الكندية أن "الزعيمين ناقشا الوضع الحالي وكذلك احتياجات أوكرانيا في الأشهر المقبلة. وتحدثا عن المساعدة العسكرية والاقتصادية لكييف من كندا وحلفائها الغربيين".

كما ناقشا ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني والترويج لها على الساحة السياسية العالمية.

وأكد ترودو لزيلينسكي مرة أخرى أن أوتاوا ستساعد كييف "بقدر ما يتطلب الأمر".

المصدر: تاس