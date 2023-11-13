بوليانسكي: حكومة ترودو رهينة للأيديولوجية النازية الجديدة

صرح نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن أيديولوجية النازيين الجدد لها تأثير قوي للغاية في كندا، وحكومة جاستن ترودو هي في كثير من النواحي رهينة لها.

وقال بوليانسكي: "للأسف، للأيديولوجية النازية الجديدة أو الأيديولوجية القومية تأثير كبير جدا في كندا. أعتقد أن هذا واضح".

وأشار إلى أن "كندا قامت بإيواء العديد من المتعاونين النازيين، والآن لديهم أطفال وأحفاد، لذلك لم يكن الوضع مع تكريم النازي ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي غير متوقع بالنسبة لروسيا - ففي كثير من النواحي، تصرفت كندا كما أراد أحفاد هؤلاء المتعاونين أنفسهم".

وخلص بوليانسكي إلى أن "حكومة ترودو رهينة إلى حد كبير (للأيديولوجية النازية)".

يذكر أن البرلمان الكندي كان قد دعا النازي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما لحضور اجتماع للبرلمان بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقدم رئيس البرلمان الكندي، هونكا للحضور وسط تصفيق حار من النواب، على أنه "ناضل من أجل استقلال أوكرانيا وقاتل ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية"، وفي الحقيقة كان عضوا في فرقة "غاليسيا" النازية التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين في بولندا وأوكرانيا.

وفي وقت لاحق نفى ترودو علمه مسبقا بهذا التكريم، كما اعتذر رئيس البرلمان الكندي على دعوة هونكا وأكد أن ذلك كان خطأه الشخصي، وقدم مذكرة استقالته.

وقالت السفارة الروسية في كندا إن دعوة هونكا إلى البرلمان الكندي تظهر بوضوح طبيعة الزّمر التي تدعمها كندا في كييف.

المصدر: RT