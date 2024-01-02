ضابط أوكراني متقاعد: روسيا ستكون قادرة على اعتراض جميع الصواريخ الأوكرانية الغربية

قال الضابط الأوكراني المتقاعد أوليغ ستاريكوف أن روسيا تنشئ مجموعة أقمار صناعية قوية فوق أوكرانيا ستسمح لها باعتراض جميع الصواريخ الغربية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وأكد ستاريكوف أن روسيا أطلقت عددا كبيرا من أقمار التجسس الصناعية.

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وأضاف: "إنهم يحومون فوق أراضي أوكرانيا ويتلقون معلومات استخباراتية".

وأعلنت شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة أنها تمكنت من تطوير وتصنيع أكثر من 120 قمرا صناعيا خلال عام 2023.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمؤسسة Sitroniсs Group التي تتبع لها الشركة: "تمكنت شركة سبوتنيكس الروسية الخاصة من إرسال 20 قمرا صناعيا إلى الفضاء عام 2023، وخلال عمليات الإنتاج التسلسلي تم تصنيع أكثر من 100 قمر صناعي جديد لأغراض مختلفة هذا العام أيضا، وستطلق هذه الأقمار إلى مدارات الأرض عام 2024".

المصدر: RT