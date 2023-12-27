"روس كوسموس" تخطط لصناعة 250 قمرا في السنة

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية يوري بوريسوف أن المؤسسة تخطط لصناعة ما يصل إلى 250 قمرا صناعيا في السنة مع نهاية عام 2025 أو مطلع 2026.

وقال بوريسوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الثلاثاء إن "مهمتنا تتمثل في إنشاء القاعدة الصناعية مع نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026، لصناعة 250 جهازا في السنة بدلا من الـ 15 أو 17 قمرا التي نصنعها اليوم".

وأضاف أن هناك عملا جاريا لتطوير القطاع الصناعي هذا.

وأشار إلى أن مجموعة الأقمار التي تحتاج إليها روسيا، لا يمكن إنشاؤها مقابل موارد الميزانية فقط، بل يتطلب ذلك إنشاء سوق للخدمات الفضائية. وأكد أن "روس كوسموس" تعمل مع الشركات الخاصة على تحقيق هذه المهمة.

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وذكر بوريسوف أن عوائد القطاع الفضائي خلال عام 2023 زادت على مؤشرات العام السابق بمقدار 24 مليار روبل (نحو 261 مليون دولار).

وأشار إلى أن القطاع الفضائي خسر نسبة كبيرة من العوائد جراء العقوبات، حيث كانت حصة العقود مع الدول "غير الصديقة" تبلغ 180 مليار روبل (أكثر من 1.9 مليار دولار) من قيمة العقود الإجمالية البالغة 230 مليار روبل (نحو 2.5 مليار دولار).

وكانت تلك العقود تشمل توريدات المحركات وخدمات الإطلاق.

وأعرب بوريسوف عن أمله بأن يتمكن القطاع الفضائي الروسي من تحقيق أرباح وتجاوز التوجهات السلبية خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

المصدر: تاس