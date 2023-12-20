"روس كوسموس" تطور آليات جديدة لتسريع عمليات إطلاق صواريخ الفضاء

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تعمل على تطوير آليات جديدة ستساهم في تسريع عمليات إطلاق صواريخ Soyuz الجديدة.

وحول الموضوع قال نائب رئيس الوكالة لشؤون المركبات والبنى التحتية الفضائية، ألكسندر لوباتين:"الحلول المبتكرة التي نعمل على تطويرها من الممكن أن تساعد في تقصير دورة إعداد عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية الجديدة. وهذه الحلول تعتمد على فكرة تحسين تصميم وتكنولوجيا الصواريخ، وزيادة مستوى أتمتة العمل، مع مراعاة تطوير تكنولوجيا المعلومات.. عملية التحضير لإطلاق صواريخ الفضاء الحديثة تم تحسينها تماما، ولا توجد عمليات يمكن التخلي عنها".

وفي مارس 2020 أشار لوباتين إلى أن صواريخ Soyuz-5 وSoyuz-6 التي تعمل روسيا على تطويرها ستستخدم أنظمة جديدة تكون فيها جميع عمليات تحضير إطلاق الصاروخ أوتوماتيكية تماما.

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وتعمل "روس كوسموس" منذ سنوات على تطوير أجيال جديدة من الصواريخ الفضائية من بينها صواريخ Soyuz-5 من الفئة المتوسطة، والتي ستستخدمها لإطلاق المركبات الفضائية والأقمار الصناعية إلى المدارات الأرضية المنخفضة، وتعتمد مرحلته الأولى في هذه الصواريخ على محركات RD-171MV، والمرحلة الثانية فيها تعمل بمحركات RD-0124MS المعدلة عن محركات صواريخ Soyuz-2.1b.

المصدر: فيستي