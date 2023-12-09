روسيا تطور محركات لصواريخ Soyuz الجديدة

أعلنت شركة Energomash الروسية، أنها طورت محركا آخر من محركات RD-171MV المخصصة لصواريخ Soyuz-5 الواعدة.

وقال بيان صادر عن الشركة: "نهاية خريف العام الجاري انتهى الخبراء في شركتنا من تجميع ثاني محرك من محركات RD-171MV التي ستستخدم مع صواريخ Soyuz-5 الروسية الجديدة".

ومن جهتها أشارت وكالة "روس كوسموس" إلى أن شركة Energomash سلّمت مركز "بروغريس" الروسي في نهاية نوفمبر الماضي، نتائج تطويرها للمحركات الجديدة المخصصة لصواريخ الفضاء، ويتم العمل في الشركة حاليا على تجميع ثالث محرك من محركات RD-171MV، وبعدها ستبدأ مرحلة اختبارات هذه المحركات لتبدأ بعدها عملية إنتاجها التسلسلي.

وكانت شركة Energomash قد أشارت سابقا إلى أن محرك RD-171MV يعتبر من أقوى المحركات المخصصة لصواريخ الفضاء، ويبلغ وزنه 10300 كلغ، أما ارتفاعه فـ 4150 ملم، وله القدرة على توليد عزم يساوي 246 ألف حصان، وقوة دفعه تساوي 800 طن.

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بدأت روسيا بالتخطيط لتطوير صاروخ Soyuz-5 عام 2016 ليكون صاروخا فضائيا متوسط الثقل، تعتمد مرحلته الأولى على محركات RD-171MV، ومرحلته الثانية على محركات RD-0124MS المعدلة عن محركات صواريخ Soyuz-2.1b الروسية.

وعام 2018 وقعت روسيا مع كازاخستان اتفاقية لإطلاق هذا النوع من الصواريخ، إذ ستتولى كازاخستان مهمة بناء منصات إطلاق لها في قاعدة "بايكونور" الفضائية، بينما ستطور روسيا هذه الصواريخ ومحركاتها بالكامل.

المصدر: فيستي+وكالات روسية