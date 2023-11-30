"روس كوسموس" تخطط لإطلاق أول صاروخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" قريبا

قد يطلق أول صاروخ فضائي من طراز "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" في الربع الأول لعام 2024.

أفاد بذلك النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية أندريه يلتشانينوف في ندوة " قمم جديدة في استصلاح الفضاء الكوني" التي عقدت في إطار مؤتمر العلماء الشباب في موسكو وقال:" نأمل أن نطلق أول صاروخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني". وأضاف أن المنصة المخصصة لإطلاق صواريخ "أنغارا" ستسمح بتحقيق برامج دراسة المنظومة الشمسية وما خارجها.

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من المعروف، أن أسرة "أنغارا" تتضمن الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. ولا تستخدم تلك الصواريخ مكونات الوقود السامة، ما يسمح برفع معدلات الأمن البيئي في المناطق المحيطة بالمطار الفضائي وفي مناطق يسقط فيها ما تبقى من أجزاء الصواريخ المستعملة.

وجدير بالذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية كانت قد أعلنت في نوفمبر عام 2022 أن أعمال بناء منصة الإطلاق الجديدة في مطار "فوستوتشني" أنجزت بنسبة 75%.

يذكر أن المؤتمر الثالث للعلماء الشباب يجمع بين العلماء الممثلين عن المدارس العلمية الروسية الرائدة في مختلف مناطق روسيا ومؤسسات التعليم وأجهزة السلطة والشركات الصناعية والعلماء الشباب الفائزين بمسابقات المنح المالية والطلاب والتلاميذ.

ويعقد المؤتمر في 28 – 30 نوفمبر الجاري، وتولت تنظيمه وزارة العلوم والتعليم العالي والمجلس الاستشاري لشؤون الشباب لدى رئيس روسيا ومؤسسة " الأوليات القومية" المستقلة غير التجارية.

المصدر: تاس