"روس كوسموس": المواطنون هم من يحدد اسم المحطة الفضائية الروسية القادمة

قد تحصل المحطة الفضائية الروسية "روس" على اسم خاص، كما المحطات الفضائية الوطنية السابقة "ساليوت" و"ألماز" و"مير".

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ويشير يوري بوريسوف المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن اختيار اسم المحطة المناسب سيتم خلال مناقشة علنية عامة.

ويقول ردا على سؤال حول اسم المحطة ووحداتها: "هذه مبادرة جيدة جدا. وكما يقولون في بعض قصص الأطفال، ستبحر السفينة على ضوء الاسم الذي يطلق عليها أليس كذلك؟ الأمر نفسه هنا. إنها فكرة جيدة، وأعتقد أنه من الممكن تنظيم مناقشة عامة "حول اختيار مثل هذا الاسم المقبول. أنا لست ضد ذلك ".

ويشير بوريسوف إلى أنه لم يفكر بمسألة اسم المحطة ويقول: "لدي فكرة واحدة فقط حتى الآن - كيفية جعل القطاع مربحا وذي تقنية عالية، لكنني لم أفكر في الاسم بعد". مشيرا إلى أن العاملين في شركة "إينيرجيا" الذين يصممون المحطة، سيشاركون في اختيار الاسم.

المصدر: تاس