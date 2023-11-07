المصمم العام لمحطة "روس" الفضائية يحدد مدة عملها

أعلن فلاديمير سولوفيوف، المصمم العام للمجمعات والأنظمة المأهولة في روسيا، أن العمر التشغيلي للمحطة المدارية الروسية (ROS) يجب أن يكون 50 عاما.

إقرأ المزيد

ويشير سولوفيوف في مؤتمر الأرض- المدار- الفضاء البعيد، إلى أن هذا العمر ضروري لتطوير تقنيات الطيران إلى الكواكب الأخرى.

ويقول: "نحن نصمم المحطة الفضائية الروسية ونعلن صراحة أن عمرها التشغيلي يبلغ 50 عاما".

وأوضح سولوفيوف، أنه خلال هذه المدة، بمساعدة ROS التي ستكون في مدار حول الأرض، قد نتمكن من ابتكار التقنيات اللازمة للرحلات إلى الكواكب الأخرى في النظام الشمسي، وأولها إلى المريخ.

ووفقا له، يجب أن تعتمد المركبة القمرية على نظام نقل موثوق. كما يجب أن تكون مركبة المريخ محطة نموذجية معيارية. ومثل هذه المحطة "يجب مبدئيا من وجهة نظر الموثوقية وقابلية التشغيل، أن تختبر في مدار أرضي منخفض".

المصدر: نوفوستي