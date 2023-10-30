متى سترسل روسيا الرواد إلى محطتها المدارية الجديدة؟

كشفت شركة "إينيرغيا" الروسية عن بعض التفاصيل الإضافية التي تتعلق بمحطة (ROS) التي سترسلها روسيا إلى الفضاء.

وحول الموضوع قال نائب المصمم العام في الشركة، وكبير المصممين لمشروع محطة (ROS) فلاديمير كوجيفنيكوف:"وفقا للخطط التي وضعناها سيتم أولا إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة وهي وحدة العلوم والطاقة، وبعدها ستطلق نحوها وحدات صغيرة منها الوحدة المحورية والوحدة التي ستضم بوابات الدخول والخروج من المحطة، ومن ثم سنرسل الرواد إلى هناك".

وأضاف: "الرواد الذين سيتم إرسالهم إلى محطة (ROS) سيعملون على إعادة تركيب وحدة معادلة الضغط وتفريغ وتركيب بعض المعدات في المحطة، لذا سنرسل أولا مركبة محملة ببعض المعدات لتلتحم بالمحطة، وسنطلق بعدها المركبة التي ستنقل أول دفعة من الرواد إلى هناك".

وأشار كوجيفنيكوف إلى أن روسيا لن تستخدم مركبات "سويوز" لنقل الرواد إلى محطتها المدارية، بل ستعتمد على مركبات جديدة ستطلقها من مطار "فوستوتشني" الفضائي، ومن المفترض أن تكون هذه المركبات جاهزة للاستخدام عام 2027، كما ستستعمل روسيا مركبات شحن مطوّرة من نوع Progress-ROS لنقل البضائع والمعدات إلى تلك المحطة.

إقرأ المزيد

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد ذكرت "أن المحطة المدارية الروسية (ROS) قد تُغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

وفي فبراير الماضي كان كبير المصممين في الوكالة، فلاديمير كوجِفنيكوف قد أشار إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

المصدر: تاس