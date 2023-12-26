"سبوتنيكس" الروسية صنعت أكثر من 120 قمرا صناعيا في عام 2023

أعلنت شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة أنها تمكنت من تطوير وتصنيع أكثر من 120 قمرا صناعيا خلال عام 2023.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمؤسسة Sitroniсs Group التي تتبع لها الشركة :"تمكنت شركة سبوتنيكس الروسية الخاصة من إرسال 20 قمرا صناعيا إلى الفضاء عام 2023، وخلال عمليات الإنتاج التسلسلي تم تصنيع أكثر من 100 قمر صناعي جديد لأغراض مختلفة هذا العام أيضا، وستطلق هذه الأقمار إلى مدارات الأرض عام 2024".

ومن بين الأقمار الصناعية التي أرسلتها "سبوتنيكس" إلى الفضاء عام 2023 كانت هناك أقمار SITRO-AIS الي تستخدم في تأمين خدمات الملاحة وتحديد المواقع للسفن، وأقمار Zorki-2M التي تستعمل في خدمات استشعار الأرض عن بعد.

ومن جهته أشار عضو مجلس إدارة مؤسسة Sitroniсs Group، أليكسي كاتكوف إلى أن الأنشطة الرئيسية لشركة "سبوتنيكس" اليوم تتركز حول تطوير أقمار وتقنيات للمراقبة البيئية وتتبع مركبات وسفن الشحن، ومراقبة المناطق الطبيعية المحمية، وأن النتائج التي حققتها الشركة أثبتت مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجالات صناعات الفضاء في روسيا.

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وتجدر الإشارة إلى أن "سبوتنيكس" كانت قد ساهمت في إنتاج العديد من الأقمار الصناعية النانوية لروسيا وعدد آخر من البلدان، وأطلقت إلى مدارات الأرض بعضا منها لتعمل كأقمار لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: تاس